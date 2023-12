Cosa succede a Rade Krunić? Ecco cosa si nasconde dietro le sue assenze

Dopo le ultime partite di campionato in molti si chiedono perché Rade Kruni?, uno dei pupilli di Stefano Pioli, non stia più giocando nonostante sia ormai guarito da tempo dal suo infortunio.

La risposta è semplice, come riportato da molti giornalisti, come per esempio Antonio Vitiello, direttore MilanNews.it, l’ex Empoli nel finale di mercato ha chiesto di essere ceduto al Fenerbahce ma la società, su precisa richiesta dell’allenatore, ha deciso di resistere alle offerte dei turchi.

Il giocatore ha però rifiutato il rinnovo e per questo motivo, la società ha deciso di far giocare sempre meno Krunic e di dare spazio ad altri centrocampisti.

I rossoneri puntano ad ottenere una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro.