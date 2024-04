Cosa succede nel match tra Inter E Torino? Tutto ciò che devi sapere

Dopo la vittoria del campionato nel Derby contro il Milan, l’Inter si prepara a un’altra grande festa dopo il match contro il Torino delle 12.30.

PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Simone Inzaghi non ha attenzione di abbassare la guardia, anzi, ha intenzione di schierare tutte le prime linee per chiudere in bellezza la settimana appena trascorsa.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro.

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Duvan Zapata.

PROGRAMMA POST MATCH

I nerazzurri, dopo i festeggiamenti in Duomo, stanno organizzando il giro col bus scoperto, che avrà un programma ben definito, concordato con le forze dell'ordine e le autorità di Milano.

Secondo quanto appreso, i bus scoperti in totale saranno due, uno per i giocatori più lo staff e uno per il resto del gruppo-squadra.

La partenza è alle 16 dal piazzale del Meazza, poi successivamente si passerà da:

Viale Caprilli

Piazzale Lotto

Parco Sempione

Arco della Pace

Arena

Porta Nuova

Piazza della Repubblica

Manzoni

Duomo.

Proprio nella piazza più famosa di Milano, i nerazzurri hanno organizzato un dj set per le ore 20, in attesa dei giocatori, per poi spostarsi sulla Terrazza 21.