Maurizio Cosentino è un nuovo difensore del Legnano

Ufficiale un nuovo acquisto del Legnano, che continua la sua campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

È in arrivo Maurizio Cosentino, difensore classe 1999, direttamente dalla Caronnese, dove ha militato tre anni.

Il comunicato del club:

"L’A.C. Legnano alza il suo muro difensivo con l’arrivo di Maurizio Cosentino.

Centrale, classe 1999, il difensore campano nativo di Agropoli è reduce da tre stagioni con la maglia della Caronnese. In rossoblù ha collezionato in tre anni 80 presenze, tra campionato e Coppa Italia, segnando anche tre reti. Un passato all’Ascoli, in orbita Serie B, ha vestito un anno anche la maglia del Picerno.

Senso della posizione, difensore elegante in grado di rendersi pericoloso anche offensivamente, è un’aggiunta importante per i lilla, andando a ricomporre la coppia con Antonio Arpino, protagonista di 16 clean sheet stagionali.

Benvenuto a Legnano, Maurizio!"