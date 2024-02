Costacurta-Gabbia, lite a Sky dopo Monza-Milan

Serata complicata ieri, domenica 18 febbraio, in casa Milan e non stiamo parlando solo della partita contro il Monza.

Nel post gara, infatti, il difensore Matteo Gabbia è intervenuto a Sky e ha difeso giustamente il suo compagno Thiaw dalle dichiarazioni di Billy Costacurta: “Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra. Sicuramente gli errori individuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato, però sminuire un giocatore non è corretto nè giusto.. Okay, ha sbagliato un giocatore in un'occasione, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra".

La risposta è piaciuta all’ex difensore rossonero, non di certo un grande fan della squadra di Pioli, che stizzito ha risposto: “Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista, non devo difendere i compagni come te”.

Successivamente a intervenire è stato Caressa, che ha cercato di spiegare come la risposta del numero 46 fosse tutt’altro che irrispettosa. Lo stesso giocatore ha aggiunto successivamente che ciò che voleva dire è che, quando si commettono certi errori in campo, la colpa non è solo del singolo individuo, ma della squadra.