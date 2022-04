L'ex rossonero Costacurta parla della Serie A: "Le italiane non andranno mai troppo avanti in Europa"

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'ex rossonero Billy Costacurta, ha parlato del campionato italiano e in particolare delle prime tre squadre in classifica:

"Milan, Inter e Napoli sono tutte squadre non perfette. Ogni weekend capita qualcosa di sorprendente: questo è positivo in un certo senso. D'altra parte, se vogliamo sognare di tornare grandi abbiamo bisogno di formazioni più solide.

In Inghilterra City e Liverpool vincono quasi sempre perché sono le più forti: da noi il Milan non batte il Bologna, il Napoli fatica con l'Udinese e l'Inter perde col Sassuolo. Squadre imperfette, appunto. Significa che non andranno mai troppo avanti in Europa"