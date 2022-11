Alessandro "Billy" Costacurta stravede per Stefano Pioli: "Pioli come Carletto? Un paragone che ci sta"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a "Tuttosport" di Stefano Pioli e del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti:

"Mi ricordo quando arrivò nell'ottobre 2019 cosa si diceva di lui, che non avesse mai vinto il campionato che era per alcuni un limite per guidare una squadra come il Milan. Ha fatto il suo percorso, è cresciuto e per questo lo scelgo come il personaggio dello Scudetto.

Pioli come Carletto? Un paragone che ci sta benissimo. Entrambi, emiliani delle stesse zone, quando sono arrivati al Milan non avevano un'etichetta vincente. Carlo grazie al suo carattere aveva saputo costruire un grande gruppo e in questo Stefano lo ricorda molto: ha creato empatia con tutti i suoi giocatori. Hanno davvero molte cose in comune".