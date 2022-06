Criscitiello osanna Rino Gattuso: "Al Milan ha fatto un miracolo"

Negli ultimi anni il Milan ha cambiato molti allenatori e tanti di essi erano stati degli ex giocatori del Milan.

Uno dei migliori è sicuramente stati Rino Gattuso, che ha risollevato le sorti della squadra portandola a un punto dalla Champions.

Michele Criscitiello ha parlato di più di lui nell’editoriale pubblicato su TMW:

“Gattuso riparte da Valencia. Bella piazza in un momento comunque delicato. È stato un peccato perdere Gattuso, per il nostro campionato, sia per l'allenatore che per il personaggio.

A Milano ha fatto un miracolo, riportando il Milan in alto. A Napoli non tutti gli hanno riconosciuto il lavoro svolto, dopo che lo aveva preso da Ancelotti che non lo aveva lasciato affatto bene.”