Dagli Esordienti alla Serie C con i colori della Pro Sesto cuciti addosso: la storia di Matteo Ferrero

Siamo del 2011, un giovane classe 2002 si affaccia al mondo del pallone, firmando per le giovanili della Pro Sesto: il suo nome è Matteo Ferrero.

Passano gli anni, il ragazzo ha talento, passa di leva in leva sempre con gli stessi colori e si fa notare dagli addetti ai lavori.

A 18 anni si potrebbe arrivare un bivio, il talento potrebbe cominciare a giocare in qualche prima squadra in prestito, ma la società crede molto in lui.

12 dicembre 2021, la Pro Sesto è in un momento complicato, sotto di reti contro la Virtus Verona, la partita non vuole tornare in equilibrio. Minuto 65’, mister Banchieri si gira, scruta la panchina, è il momento di fare dei cambi: “Ferrero, togliti la pettorina”.

Questo è l’esatto momento in cui tutti i sacrifici vengono ripagati e Matteo lo sa bene, dieci anni con i colori biancoblù addosso e un sogno nel cassetto lì ad un passo.

Com’è andata, ha voluto raccontarcelo lui stesso:

Dagli Esordienti alla Serie C con i colori della Pro Sesto, ci racconti i tuoi inizi?

Alla Pro Sesto sono arrivato dieci anni fa: avevo diverse soluzioni, ma alla fine il direttore Jacopo Colombo mi ha convinto a vestire la maglia biancoceleste. All’inizio è stato difficile perché la squadra si stava ricostruendo dopo il fallimento, ma, nonostante tutto, ha sempre dimostrato grande attenzione verso noi giovani.

Con il passare degli anni la Società ha puntato sempre di più sul settore giovanile e questo aspetto mi ha dato la possibilità di poter giocare partite importanti, vincere campionati e vivere esperienze indimenticabili.

Grazie alla Pro Sesto ho avuto l’onore di scendere in campo contro alcuni top club internazionali, come ad esempio: Stella Rossa di Belgrado, Everton, Lokomotiv Mosca, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Torino.

Da quanto tempo sei nel giro della prima squadra? Ti aspettavi di esordire domenica?

Questo è il primo anno in prima squadra anche se sono tre stagioni che durante la preparazione estiva mi alleno con loro. Nelle annate passate, durante il campionato, mi era già capitato di essere aggregato alla prima squadra. Sinceramente non mi aspettavo di esordire proprio domenica, anche se era già da qualche tempo che mister Banchieri mi dava segnali positivi apprezzando i miei miglioramenti e il mio impegno in settimana.

Minuto 65’, il mister ti dice di toglierti la pettorina? Che emozioni hai provato?

Quando ho sentito il mister chiamare il mio nome ho provato tanta gioia, ma non nego anche un po’ di pressione: penso sia normale, stavo per esordire in casa, nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi.

Credi di poterti ritagliare il tuo spazio quest’anno?

Sì, spero di riuscire a ritagliarmi qualche piccolo spazio, anche se ho ancora tanto da imparare e devo crescere sotto tanti aspetti. I miei compagni di squadra hanno tanta esperienza e la mettono sempre a disposizione del gruppo, anche grazie a questo in allenamento sto crescendo molto.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri e quali quella della squadra?

Il mio primo obiettivo è sicuramente quello di poter continuare a giocare con la Pro Sesto, cercando di ritagliarmi più spazio possibile e dando il mio contributo per aiutare la squadra. A livello collettivo siamo tutti d’accordo che l’obiettivo principale è quello di uscire il più velocemente possibile dalla zona play out e ottenere la salvezza per poter giocare anche l’anno prossimo tra i professionisti.

Quale ricordo della gara di domenica ti porterai per sempre dietro?

Il ricordo che rimarrà indelebile coincide con il momento in cui lo speaker ha chiamato il mio nome e sulla lavagnetta luminosa si è acceso il numero 27 in verde, è stato emozionante.