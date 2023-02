Ufficiale, Matteo Darmian rinnova con l'Inter

In casa Inter è ora di sorridere, infatti, dopo aver ufficializzato l'addio a Skriniar alla fine della stagione, i nerazzurri hanno prolungato il contratto a Matteo Darmian, uno dei cardini della retroguardia di Inzaghi.

Il comunicato:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024."

Il difensore ha parlato in esclusiva a Inter TV nel giorno del suo rinnovo:

"Sono molto contento di questo rinnovo, mi spinge sicuramente a fare ancora meglio, a lavorare ancora di più e spero di continuare così e vincere ancora tanti trofei con questa maglia. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa famiglia, abbiamo vinto quattro trofei e spero di aggiungerne tanti altri alla mia carriera, darò il massimo fino a che sarò qui".

"Cerco di lavorare quotidianamente per migliorare e per mettere in difficoltà il mister quando deve fare le scelte. Quando vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo e di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

I gol? "Fa sempre piacere segnare soprattutto se i gol portano a una vittoria o a una qualificazione, speriamo di poterne fare tanti altri anche se la cosa più importante è che si raggiungano gli obiettivi di squadra".