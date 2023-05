Massimo De Paoli nuovo direttore tecnico del settore giovanile della Tritium!

“Un nome che non ha certo bisogno di presentazioni, forse addirittura un “maestro di calcio”. Ebbene sì, da oggi possiamo fregiarci di aver inserito in organico un pezzo da 90 dell’intero panorama nazionale calcistico, il mister (nonché professore, ricordiamo che è anche docente universitario di due cattedre presso l’ateneo di Brescia) Massimo De Paoli. Per lui notevoli trascorsi e tanti titoli vinti da allenatore in alcuni dei settori giovanili più importanti d’Italia, soprattutto Inter e Brescia.

All’interno della nostra società si occuperà di tutti gli aspetti tecnici inerenti il settore giovanile e verrà coadiuvato dagli altri due responsabili: Valerio Colace, che manterrà il suo ruolo già all’interno del club e dal new entry Alessio Magni, anch’egli già allenatore (con trascorsi tra l’altro in Tritium) che si occuperà dell’area scouting.”

(Comunicato Tritium)