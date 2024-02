Derby d'Italia | Inzaghi potrebbe diventare il 5° allenatore nerazzurro all time per vittorie

Nel cuore di Milano, precisamente nello stadio San Siro, è tutto pronto per una grande sfida: l'Inter di Simone Inzaghi si appresta a fronteggiare la Juventus, in un match che va oltre i tre punti in palio. La posta in gioco, oltre a consolidare il primato in Serie A con un distacco di +4 e una partita in meno, è molto alta per i nerazzurri, soprattutto per Inzaghi.

Il tecnico ha un obiettivo "nascosto" per il Derby d'Italia. Con 91 vittorie sulla panchina nerazzurra, l’ex Lazio si trova attualmente a pari merito con Bersellini nella classifica degli allenatori interisti di tutti i tempi. Scavalcandolo, quindi, diventerebbe il quinto allenatore interista di sempre per numero di vittorie.

Attualmente, davanti a lui ci sono nomi illustri come Weisz con 110 vittorie, Trapattoni con 124, Mancini con 176, e il record-man Herrera, che guida la classifica con 205 partite vinte.

Ogni dribbling, ogni gol e ogni scelta tecnica, avranno un sapore speciale, per un allenatore che ambisce a lasciare un'impronta indelebile nella storia nerazzurra.