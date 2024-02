Derby della Madonnina Femminile | Video Gol Milan-Inter 2-1, highlights e sintesi

Nella 18esima giornata del campionato di Serie A Femminile, il Milan affronta l’Inter in un derby importantissimo per le sorti del campionato.

Al 9’ i padroni di casa vanno in vantaggio: Dompig scappa sulla destra e mette al centro per Alborghetti che sfortunatamente devia nella propria porta.

Il raddoppio arriva al 34' quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Piga in rovesciata mette in mezzo per Staskova, che complice l’uscita maldestra di Cetinja, da due passi non può sbagliare.

Allo scadere del primo tempo, Serturini corre verso la porta, entra in area e di destro fa partire un tiro a giro imprendibile.

Nella seconda frazione le nerazzurre ci provano in ogni modo, ma il Milan riesce a difendersi, allontanando qualsiasi pallone passi vicino a Giuliani.

A breve gli highlights del match.