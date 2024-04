Storia scritta nel Derby: l'Inter batte il Milan e conquista il 20° Scudetto (Highlights)

Di notti speciali nel calcio se ne vedono tante, soprattutto a Milano, dove di magia ne abbiamo vista molta in questi anni, sia in Italia che in Europa.

Questa sera, però, è un momento storico, infatti, l’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto nel derby contro il Milan. È la prima volta nella storia della stracittadina meneghina. In 33 partite, i nerazzurri hanno ottenuto 86 punti, vincendo 27 partite, pareggiandone 5 e perdendo soltanto contro il Sassuolo nel girone di andata.

Inzaghi, dopo lo scudetto perso nella stagione 2021/22, può finalmente festeggiare un traguardo tanto atteso quanto meritato. I tifosi sono ormai tutti in piazza e la notte si preannuncia molto lunga.

I nerazzurri hanno portato a casa la partita decisiva grazie a un colpo di testa di Acerbi al 18', su spizzata di Pavard, che ha colto impreparata la retroguardia difensiva avversaria e con una super giocata di Thuram a inizio secondo tempo. Non sono bastate, quindi, le mosse di Pioli per cercare di innescare Pulisic e Leao con Musah e Loftus-Cheek. Infatti, prima Sommer e poi un po' di sfortuna, non hanno consentito di raggiungere almeno il pari necessario per "rovinare" la festa scudetto dell'Inter, nonostante la rete di Tomori nel finale.

A breve gli highlights del match.