Derby d'Italia | Video Gol Inter-Juventus 1-0, sintesi e highlights

Dopo tanta attesa, è finalmente il momento del Derby d'Italia, con Inter e Juventus che si affrontano a San Siro. Il primo tempo non è spettacolare, anzi, ma sono i padroni di casa che al 37' vanno avanti: Barella mette la palla in area, Pavard in rovesciata sfiora, Gatti segue Thuram e di petto devia il pallone nella propria porta. Nella seconda frazione, la prima occasione arriva al 56', con Dimarco che riceve un pallone dal limite, entra in area ma calcia fuori.

Passa solo un minuto e Calhanoglu raccoglie una respinta di Bremer e conclude verso la porta, colpendo il palo esterno. Al 63' si fanno vedere anche i bianconeri, con Bremer, che fa sponda per Vlahovic, bravo a rovesciare senza però inquadrare lo specchio della porta. I nerazzurri non ci stanno e al 69' Dimarco crossa in area per Barella, che colpisce al volo di destro, ma la risposta di Szczesny é strepitosa.

A breve gli highlights del match.