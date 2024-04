Derby di Milano | Dove vedere Milan-Inter in tv e le probabili formazioni

Si avvicina sempre di più il Derby di Milano, che questa volta potrebbe assumere un valore ancora più speciale, soprattutto per l’Inter.

I nerazzurri, in caso di vittoria contro il Milan, otterrebbero con cinque giornate di anticipo il titolo portandosi a +17 sui rossoneri.

La squadra di Gerry Cardinale, nel frattempo, sta vivendo uno dei suoi momenti più complicati, infatti, nonostante la qualificazione in Champions, ormai sempre più probabile, perdendo contro la Roma nei quarti di finale di Europa League non avrà più la possibilità di vincere alcun trofeo in questa stagione.

Mister Pioli, che a fine anno dirà addio al Milan, vuole vincere il suo ultimo Derby e per farlo schiererà il suo 11 ideale, con Tomori e Gabbia come coppia centrale di difesa, vista la squalifica di Thiaw, a centrocampo il duo formato da Bennacer e Reijnders, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao ad agire alle spalle dell'unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Dove vedere la partita Milan-Inter in tv e streaming

La partita, valevole per la 33esima giornata di serie A, è in programma lunedì 22 aprile alle 20.45 a San Siro e sarà trasmessa in diretta da Dazn.

Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.