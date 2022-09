5 ª giornata di Serie A: il Derby di Milano è rossonero

A San Siro la quinta giornata del Campionato di Serie A ha già un sapore tutto speciale: per i rossoneri di Stefano Pioli è infatti già tempo di ospitare in casa il Derby della Madonnina. Il grande assente della partita è Romelu Lukaku che dovrà aspettare il girone di ritorno per sfidare – presumibilmente – il Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Dopo le prime scintille sulla fascia tra Theo Hernandez e Dumfries, costate a entrambi i primi cartellini gialli della partita e un autogol sfiorato da Bastoni, il match viene sbloccato al 21’ da Brozovic che grazie a un filtrante taglia la difesa rossonera e spiazza Maignan.

Dopo soli 7 minuti, però, arriva pronta la risposta di Rafa Leao che, alla sua 100esima presenza in rossonero – e in Serie A – approfitta di una palla persa dall’ex Calhanoglu e passatagli da Tonali per trovare la diagonale vincente.

Il primo tempo finisce in parità ma le due squadre tornano in campo con la stessa grinta che ha condizionato i primi 45 minuti. Al 55’, infatti, Giroud regala il vantaggio ai suoi con un tiro non potentissimo, ma efficace. Poco dopo è di nuovo la volta di Leao di far esultare il Milan: il portoghese manda fuori tempo i tre centrali nerazzurri e trova la rete del 3-1.

È il subentrato Dzeko a ridare però speranza ai ragazzi di Simone Inzaghi al 67', riaprendo la partita con un anticipo sul primo palo di Maignan che trova una deviazione vincente.

Nei cinque minuti di recupero, l’intensità che ha contraddistinto la partita non sembra calare e le due squadre continuano a spingere per portare a casa punti importantissimi ma alla fine sono i rossoneri a spuntarla.