Derby della Madonnina | Le probabili formazioni di Inter-Milan

Milano si prepara per uno degli eventi calcistici più attesi dell'anno: il Derby della Madonnina.

Ancora una volta, c'è qualcosa di più in gioco che l'onore cittadino.



Sono Inter e Milan entrambe a caccia del poker, e di conseguenza, di una mini-fuga in Serie A. Dopo tre giornate di campionato, le due squadre milanesi occupano il comando della classifica, entrambe con un perfetto record di tre vittorie su tre partite, con un totale di nove punti.



Ecco le probabili formazioni per l'attesissimo match:



Inter (3-5-2):



• Portiere: Yann Sommer



• Difesa: Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni



• Centrocampo: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco



• Attacco: Marcus Thuram, Lautaro Martinez



Milan (4-3-3):



• Portiere: Mike Maignan



• Difesa: Davide Calabria, Thiaw, Simon Kjaer, Theo Hernandez



• Centrocampo: Thomas Reijnders, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek



• Attacco: Christian Pulisic, Olivier Giroud, Rafael Leao