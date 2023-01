Serie C

Serie C Girone A

Sangiuliano City Srl comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Alessandro De Respinis (12 presenze tra campionato e Coppa Italia con il Sangiuliano) cui va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno e la professionalità dimostrata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

(Comunicato Sangiuliano)