Dilettanti | Svelate la date della stagione 2023/2024

“Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Lombardia, riunitosi nella mattinata odierna presso la sede di Via Pitteri a Milano, ha iniziato a porre le basi per la prossima stagione sportiva.

In particolare, il direttivo lombardo ha fissato la data di apertura delle iscrizioni ai nuovi campionati, individuata nel prossimo 5 luglio, e anche del via all’attività, previsto per domenica 10 settembre per i campionati regionali, anticipati a partire dal 27 agosto dagli impegni di Coppa.

"Quanto alle iscrizioni – commenta il Presidente del CRL Sergio Pedrazzini, che nel corso della seduta consiliare ha provveduto anche a distribuire le deleghe organizzative ai componenti del consiglio, valevoli fino a termine mandato, al pari della nomina dei partecipanti alla Consulta regionale – abbiamo scelto la progressione temporale consueta e, in riferimento ai costi, abbiamo deciso di mantenere immutati gli importi richiesti, che non vengono ritoccati da anni e che corrispondono ai minimi previsti dalla forbice proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti”. Sarà inoltre confermata la possibilità di procedere al pagamento delle somme previste attraverso rateizzazione, così come le società di nuova iscrizione in Terza categoria e nel calcio a cinque e calcio femminile non saranno onerate della tassa d’iscrizione.

Si scenderà in campo nel 2023/2024 il 27 agosto per le prime uscite di Coppa Italia e Coppa Lombardia, con quest’ultima che avrà nella prossima stagione uno sviluppo in fase provinciale e regionale per le categorie Seconda, Terza e juniores.

Nel frattempo, spazio alle fasi finali della stagione tuttora in corso e, dal mese di giugno, alle riunioni presso le tredici Delegazioni periferiche lombarde nel corso delle quali verranno anche consegnati i trofei alle vincitrici di questa annata sportiva.”

(Fonte: Comitato Regionale Lombardia)