Il Direttore Sportivo Enio Colombo fa il punto della situazione in casa Arconatese

L'Arconatese si avvicina allo scontro diretto contro la capolista Lumezzane, dopo una grande vittoria tra le mura amiche contro la Caronnese.

Il post social della società con le parole del Direttore Sportivo Enio Colombo:

Si è aperta una settimana lavorativa importante che ci porta alla partita di domenica a Lumezzane.

“Una gara importante -dichiara il nostro Direttore Sportivo Enio Colombo- che chiaramente non decide il campionato, dato che occorre ancora terminare l’andata e si ha disposizione poi tutto un girone di ritorno. Una partita che anche psicologicamente può dare una spinta di autostima e determinare una certa preparazione della partita con il nostro Mister Giovanni Livieri, anche se eravamo più preoccupati della gara di domenica scorsa contro la Caronnese dove non bisognava affatto pensare di avere vita facile. Cercheremo dunque di preparare al meglio questa sfida a Lumezzane”.

Non ci sarà ancora Luoni squalificato: “Sconta l’ultimo turno, dispiace ma chi ci sarà, si farà trovare pronto”. Tornando alla gara di domenica è stato fondamentale aver conquistato i 3 punti: “Mi auguro per la Caronnese che è stato un ottimo avversario per come ha interpretato la gara contro di noi che possa nel prosieguo del campionato raccogliere le migliori soddisfazioni.

E’ una squadra con individualità valide e con un ottimo allenatore. Questo è un campionato difficile e i risultati di ogni domenica lo stanno dimostrando”. Riconosciuto il valore dell’avversario, l’Arconatese ha continuato ad esprimere un grande calcio che poi ha portato al meritato risultato: “Il nostro sistema di gioco con Mister Livieri è ormai consolidato. La filosofia di gioco, l’organizzazione è stata ormai recepita dai giocatori in rosa quest’anno e cercano sempre di metterla in campo. Anche a Lumezzane andremo a giocarcela a viso aperto”.