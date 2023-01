Discussione social tra ErFaina e Rafael Leao: ecco cos'è successo

Il mondo di Twitter negli anni si è imposto come uno degli strumenti più rilevanti per parlare a un grande pubblico e in particolar modo sembra essere diventato essenziale per diffondere notizie calcistiche, soprattutto di calciomercato.

Inoltre, il grande merito di Twitter è stato quello di avvicinare anche gli stessi giocatori al dialogo con gli utenti.

Per esempio Rafael Leao, in questi ultimi mesi, lo ha utilizzato per negare alcune notizie riguardante il suo futuro con i rossoneri.

In passato avevamo già raccontato della sua discussione con Alessandro Jacobone, giornalista molto competente e conosciuto, soprattutto nel mondo di Twitter e Youtube che aveva pubblicato un tweet riguardante il rinnovo del portoghese.

Questa volta a essere smentito è stato Damiano Er Faina, star del web che ultimamente si occupa di mercato.

Il creator ha pubblicato un articolo che sosteneva come “Il padre del calciatore avrebbe chiesto ben 10 milioni di euro all’anno e, accanto a ciò, anche un’alta commissione.”

Poco dopo la pubblicazione della notizia, Rafael Leao ha deciso di dire la sua: