Notte di paura per Donnarumma e la sua fidanzata: legati e rapinati nella loro casa parigina

Notte di terrore per il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, e la sua fidanzata Alessia Elefante, vittime di una violenta rapina nella loro casa a Parigi nell’ottavo arrondissement, come riportato da RMC Sport .

Le persone non identificate avrebbero legato e minacciato la coppia, portando via una refurtiva del valore di circa 500 mila euro. Fortunatamente, la coppia sarebbe riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi in un hotel di lusso per poi chiamare la polizia per farsi aiutare.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo vile crimine.