La doppietta di Adorante stende la Giana Erminio: la Triestina passa 2 a 1

"Con la 17ª giornata di campionato, in trasferta in casa della Triestina al Tognon di Fontanafredda, la Giana interrompe la striscia positiva nonostante un’ottima prestazione corale.



Mister Chiappella, davanti a Zacchi posizionato tra i pali, consolida la difesa a tre formata da Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Ballabio sono affiancati da Caferri a destra e da Groppelli a sinistra; in attacco la coppia Fumagalli-Fall. Dopo i primi minuti di scambi a centrocampo, al 6’ ci prova Adorante con una conclusione dalla distanza, ampiamente alta.



All’11’ Finotto riceve palla da dietro e va alla conclusione sull’esterno della rete, anche se Zacchi era sulla traiettoria. Al 12’ primo corner del match in favore dei padroni di casa: Celeghin aggancia di testa il cross dalla bandierina, ma manda alto. Al 14’ Celeghin dal limite dell’area va alla conlcuiosne con un tiro-cross, ma Zacchi in presa alta anticipa tutti.



Al 17’ dopo una bella azione della Giana in area dei padroni di casa, Caferri dal limite va alla conclusione, deviata dalla schiena di Malomo, la palla si impenna di poco oltre la traversa e decreta il primo corner per la Giana: la palla arriva in area, dove Matosevic va a vuoto, si crea una mischia a porta sguarnita, ma alla fine la Triestina si salva allontanando la sfera.



Al 32’ punizione per la Triestina dai 28 metri: Adorante va con il destro sul primo palo, facile per Zacchi. Al 35’ folata Giana con Caferri che ruba palla nella propria metà campo e lancia Fall, il quale corre sulla fascia, vede Matosevic fuori dai pali e prova la conclusione dalla distanza, ma il portiere di casa riesce a bloccare tra le mani. Al 44’ Adorante da fuori con un destro ad incrociare va alla conclusione sul secondo palo, palla fuori non di molto.



Dopo l’intervallo tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 1’ la Triestina si presenta subito in avanti e Celeghin con mancino dal limite va alla conclusione, ma Zacchi para a terra. All’8’ angolo per la Giana, Fumagalli dalla bandierina crossa in area, svetta Ferrante di testa, ma Matosevic c’è e fa sua la sfera.



Al 9’ però passa la Triestina con Adorante, che aggancia di testa l’assist di D’Urso dalla sinistra e manda la palla alle spalle di Zacchi. Al 14’ Giana in avanti e palla a Fumagalli, che dalla sinistra si accentra e prova la conclusione dal limite, larga. Al 16’ primi cambi: per la Triestina escono Finotto e Pierobon per Vallocchia e Lescano.



Al 20’ fuori Ballabio per Lamesta tra le fila della Giana. Al 23’ gran bella azione della Giana con Lamesta che serve Fall, il quale dalla linea di fondo va alla conclusione con un tiro cross che Matosevic smanaccia via, sul pallone si avventa Franzoni che mette in rete, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di Franzoni su Correia: i giocatori della Giana accerchiano l’arbitro per protestare e Lamesta si becca anche un giallo per questo.



Al 29’ D’Urso lascia il posto a El Azrak nella Triestina. Subito dopo punizione per la Giana dai 25 metri: Fumagalli sul punto di battuta, prende la rincorsa e con un destro a giro mette la palla all’angolino, dove Matosevic in tuffo non può arrivare e va a segnare il suo decimo gol in campionato. Al 34’ Vallocchia dal limite lascia partire un sinistro rasoterra che Zacchi con una mano allontana. Al 36’ angolo per la Triestina: Malomo aggancia il corner dalla bandierina e manda di poco alto sopra la traversa.



Nel mentre cambio per la Giana: Verde per Fumagalli. Al 37’ Fall serve Lamesta sulla sinistra, il quale crossa in mezzo ed è lo stesso Fall che aggancia ma manda alto. Al 38’ per la Triestina entra Redan per Celeghin. Al 39’ Lescano aggancia di testa un calcio di punizione e manda largo alla sinistra di Zacchi. Al 40’ Giana in avanti con Fall che serve Verde, il quale appoggia per Franzoni, che manda alto.



La Giana è in continuo pressing adesso, Lamesta dalla sinistra serve Fall al centro dell’area, ma un difensore di casa lo anticipa di un soffio. Al 42’ però è la Triestina che trova il raddoppio con la doppietta di Adorante, che aggancia una palla vagante in area, non trattenuta da Caferri e di piatto conclude in rete. Al 43’ triplo cambio per la Giana: entrano Messaggi per Groppelli, Boafo per Caferri e Pinto per Marotta.



Al 50’ Pavlev dalla sinistra si accentra e va alla conclusione, Zacchi in tuffo respinge. Al 51’ Matosevic con una mano in extremis devia in angolo una conclusione dalla destra, ma non c’è più tempo."



TRIESTINA-GIANA ERMINIO 2-1



Triestina (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Malomo, Moretti, Pavlev; Celeghin (Redan 38’ st), Correia, Pierobon (Vallocchia 16’ st); D’Urso (El Azrak 29’ st); Finotto (Lescano 16’ st), Adorante. A disp: Diakite, Agostino, Gündüz, Anzolin, Struna, Ciofani, Kacinari, Fofana, Rizzo. Allenatore: Attilio Tesser



Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Ballabio (Lamesta 20’ st), Groppelli; Fall, T. Fumagalli (Verde 36’ st). A disp: Pirola, G. Fumagalli, Boafo, Pinto, Perna, Francolini, Messaggi, Corno, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella



Direttore di gara: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Gilberto Laghezza di Mestre. Quarto ufficiale: Andrea Terribile di Bassano del Grappa



Marcatori: Adorante 9’ e 42’ st, Fumagalli 30’ st



Recupero: 1’ pt, 5’ st



Angoli: 3-4



Ammoniti: Correia (T) 40’ pt, Fumagalli T. (G) 42’ pt, Marotta (G) 18’ st, Lamesta (G) 23’ st, Caferri (G) 25’ st, Vallocchia (T) 28’ st, Adorante (T) 42’ st



: Rizzo dalla panchina (T) 44’ st