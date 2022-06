Dumfries non vuole lasciare l'Inter: "Devo ricaricarmi per la nuova stagione con i neroazzurri"

Buone notizie in casa Inter, Denzel Dumfries non vuole affatto lasciare l'Inter. Nonostante le tante voci che vedrebbero l’olandese come uno dei papabili alla partenza, il giocatore ha dimostrato di tenerci molto alla maglia neroazzurra.

L’esterno destro ha parlato ai microfoni di Algemeen Dagblad dopo gli impegni di Nations League:

"Sì, finalmente vado in vacanza, non senza qualche acciacco, ma sono cose normali alle quali uno ci si abitua. Adesso ho quattro settimane di ferie e devo sicuramente ricaricarmi per la nuova stagione con l'Inter. Anche perché quella appena passata è stata abbastanza lunga per me, perché dovevo abituarmi ad un nuovo club".