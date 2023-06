Inter, Edin Dzeko si trasferisce al Fenerbahce: una nuova avventura per l'attaccante bosniaco

Dopo otto anni in Italia, Edin Dzeko ripartirà dalla Turchia. In scadenza di contratto con l'Inter, il 37enne bosniaco giocherà dalla prossima stagione nel Fenerbahce. Lo ha annunciato il club di Istanbul sui propri canali ufficiali, confermando l'arrivo del calciatore.

L'attaccante è atteso a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento al Fenerbahce. Dopo una lunga carriera in Italia, in cui ha vestito le maglie di club come Roma e Inter, Dzeko intraprenderà una nuova avventura nel campionato turco.