Eccellenza A. La Castanese perde lo scontro al vertice contro il Varesina e scende al terzo posto

La Castanese perde lo scontro diretto contro il Varesina ed essendo uno scontro al vertice ragionare a mente lucida non è facile.

Ci prova la stessa società sui propri canali social:

E’ passato qualche giorno dalla sconfitta di domenica della Castanese eppure brucia ancora. Però bisogna avere il coraggio di scrivere sempre, anche quando si vorrebbe farne a meno. Usciamo dal “big match” con zero punti in tasca ma di certo non “ridimensionati”, perché avere la consapevolezza di quello che siamo e stare là in alto non vuol dire vincere sempre, e non vale solo quando tutto gira per il verso giusto. Sicuramente dall’altra parte c’era una Varesina agguerrita che voleva vincere, da questa parte però non siamo stati da meno e per un tempo intero abbiamo dettato noi i tempi del match.

Come auspicato arriva il goal dell’ex, un Alessandro Urso in gran forma, che fa ben sperare e subito dopo le occasioni per chiudere la pratica non sono mancate; se non le sfrutti poi il rischio di farsi male diventa tangibile. E così è stato. Nei secondi 45 di gioco sono saltati tutti gli schemi, anche chi di solito riesce a regalare quel guizzo in più risulta in affanno, e succede che cadiamo nel tranello di fare errori “da principianti” e li paghiamo. La certezza è che una squadra prima in classifica, che non è là per caso, non può rimanere in 10 per un episodio di quel genere e non può commettere errori da principianti. Per tutto il resto la palla è rotonda e la domenica può essere storta. Archiviare e testa alla prossima… Forza Ragazzi!