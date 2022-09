Eccellenza Girone A | I risultati del turno infrasettimanale

La quinta giornata del campionato di Eccellenza Girone A, anche nel turno infrasettimanale, non ha deluso le aspettative.

La Vergiatese non va oltre il pari nell’anticipo contro il Gavirate in un match davvero equilibrato. La gara termina con il risultato di 1 a 1, a segno Medina (23’ V.) e Selpa (48’ G.).

Dopo la brutta sconfitta contro il Calvairate si riprende alla grande il Magenta, che batte 5 a 0 l’Acc. Pavese S. Genesio, grazie alle reti di: Doria 36’ Draghetti 41’-68’ Alberton 57’ e Perotta 87’.

L’Oltrepò continua a vincere in campionato, questa volta contro l'attrezzata Club Milano, alla seconda sconfitta consecutiva, con il risultato di 2 a 1. Le reti sono di Villoni (O. 21’), Pedrabissi (O. 82’) e Cominetti (C. 7’).

Non si ferma più il Pavia 1911, al quinto risultato utile consecutivo, che batte la Solbiatese grazie a un solo goal di scarto, siglato da Giani al 34’.

La Sestese Calcio vince 2 a 1 contro il Vis Nova Giussano, ultimo in classifica. Nel giro di due minuti succede di tutto: prima per i padroni di casa va in rete Alfano al 16’ e un minuto dopo, pareggia per gli ospiti Cavalli. Nella ripresa chiude i conti Papasodaro.

Vince di misura il Castello Città di Cantù contro il Verbano Calcio, grazie al goal di Wachira al 23’ che decide il match nei primi 45 minuti.

Perde nuovamente l’Ardor Lazzate, questa volta contro il Virtus Binasco, con il risultato di 2 a 0. Decidono la gara Dell’Era e Cesana.

La Vogherese passa contro il Muggiò con un prezioso 2 a 1 grazie alla doppietta di Bahirov al 42 e al 69’. Inutile la rete all’82’ di Mair.

Pareggio a reti inviolate tra Pontelambrese e Calvairate.