Squalifiche | Eccellenza, un dirigente squalificato fino a fine marzo

È stato pubblicato dal Comitato Regionale della Lombardia il comunicato n.44 riguardante la categoria Eccellenza.

Multa per il Castiglione per mancanza, durante la gara, di medico o ambulanza, mentre squalifica fino a fine marzo per un dirigente del Castelleone a causa di comportamento ripetutamente irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IUDICA MARCO (ROVATO CALCIO) GHILARDI ANDREA (VERGIATESE SSDARL)

MARIN ANDREA (VERGIATESE SSDARL)

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CASTIGLIONE A.S.D.

Per mancanza, durante la gara, di medico od ambulanza.

(C.U. LND nº 41 del 02 Agosto 2012 pubblicato sul C.U. CRL nº 8 del 23Agosto 2012)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 3/2024

TOSONI ANTONIO MARIA (CASTELLEONE)

A fine gara in occasione del ritiro dei documenti reiterava comportamento ripetutamente irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2024

GATTI ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TAGLIANI STEFANO (BEDIZZOLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIGNOTTI ENRICO (CASTELLANA C.G. SSDSRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANGALLI MIKEL (FORZA E COSTANZA 1905) TIRABOSCHI ALESSIO (FORZA E COSTANZA 1905)

BUSTO GUILLERMO OSCAR (NUOVA SONDRIO CALCIO) MAFFI NICOLA (OFFANENGHESE A.S.D.)

BACALONI LEANDRO

MATEO (ORCEANA CALCIO) SALAMI ALESSANDRO (SONCINESE)

CAVALIERE LUCA (TREVIGLIESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOGAL TOMMASO (ARDOR LAZZATE) BARBIERI PIETRO (ATLETICO CORTEFRANCA

ASD)

CARRARO EDOARDO (BASE 96 SEVESO) FACCIOLI ANDREA (BEDIZZOLESE)

BUCCINI ANTONIO (CALOLZIOCORTE) PLODARI ALESSANDRO (CARPENEDOLO SSDSRL)

GUIDI MATTEO (CASTEGGIO 18 98 A.S.D.) SECLI FEDERICO (CASTELLANA C.G. SSDSRL)

LERA VALENTINO (CASTELLEONE) FAVERO FILIPPO (FOOTBALL C. MILANESE 1902)

PERONI ELIA (FOOTBALL C. MILANESE 1902) CARMINATI PAOLO (JUVENES PRADALUNGHESE)

LARIBI OMAR (MEDA 1913) DUDA ERDIT (ORCEANA CALCIO)

GRITTI MATTEO (OSPITALETTO S.S.D.S.R.L.) MIRA ANDREA (SOLBIATESE CALCIO 1911)

FILIPPI LORENZO (SPORT CASAZZA) FONDRINI SIMONE (TRIBIANO)

LAMBIASE ALESSANDRO (U.S.CALCIO SAN PELLEGRINO)