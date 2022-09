Eccellenza Girone A | I risultati della 4° giornata

La quarta giornata del campionato di Eccellenza Girone A, dopo un inizio col botto con match di grandissimo livello negli anticipi di sabato, anche oggi non ha deluso le aspettative.

L’Accademia Pavese dopo un inizio davvero difficoltoso, sia dal punto di vista del gioco sia da quello del risultato, passa contro l’ultimo della classe, il Vis Nova Giussano, grazie alle reti di Zenga al 46’ e Provasio al 90’ su rigore.

Primi tre punti in campionato per l’Ardor Lazzate che riesce nell’impresa di bloccare la corazzata Club Milano sul risultato di 2 a 1. Le reti sono di Fogal (A. 84’), Gazzetta (A. 91’) e Carnevale (C. 37’).

Un Calvairate in grandissimo spolvero vince e convince contro il Magenta con il risultato di 4 a 0, con le reti di Sow (41’), Ricupati (70’), Mancuso (80'-91').

Il Castello Città di Cantù non sbaglia contro la Sestese Calcio, in un match che anche sulla carta poteva sembrare molto abbordabile per i padroni di casa, con il risultato di 2 a 0. Decisiva la doppietta di Pappalardo.

Il Muggiò deve arrendersi in casa contro il Pavia e deve rimandare l’assalto alle zone alta della classifica. L’unica rete del match è di Principe al 18’.

Un punto a testa per Pontelambrese e Virtus Binasco, dopo un match davvero spettacolare terminato con il risultato di 2 a 2.