Eccellenza. I provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia
Sono molte le squalifiche ricevute dopo l'ultima giornata di campionato
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/12/2021
SORRENTINO GIANMARCO (SANT ANGELO)
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARKU ARDIT (SANT ANGELO)
vedi deliberazione
GARE DEL 30/10/2021
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUSARO FABIO (SESTESE CALCIO)
1248 / 28
GARE DEL 31/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2022
BERTONCELLI
ALESSANDRO (SCANZOROSCIATE CALCIO)
SQUALIFICA FINO AL 17/11/2021
DIGIGLIO LORENZO (RHODENSE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KARAMOKO ALASSANE
PIERRO (ALBINOGANDINO S.S.D. SRL) TORRI ANDREA ANGELO (ATLETICO CASTEGNATO)
PANEPINTO ANDREA
GIOTTO (CALVAIRATE) SCIOCCO FRANCESCO (CASTANESE)
NICOLI RICCARDO (G.S. VERTOVESE) HOXHA ALDO (MARIANO CALCIO)
SANTANGELI DAVIDE (SPERANZA AGRATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COMPAGNONE ANDREA (MARIANO CALCIO)