Eccellenza. I provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/12/2021

SORRENTINO GIANMARCO (SANT ANGELO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARKU ARDIT (SANT ANGELO)

vedi deliberazione

GARE DEL 30/10/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUSARO FABIO (SESTESE CALCIO)

1248 / 28

GARE DEL 31/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 1/2022

BERTONCELLI

ALESSANDRO (SCANZOROSCIATE CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2021

DIGIGLIO LORENZO (RHODENSE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KARAMOKO ALASSANE

PIERRO (ALBINOGANDINO S.S.D. SRL) TORRI ANDREA ANGELO (ATLETICO CASTEGNATO)

PANEPINTO ANDREA

GIOTTO (CALVAIRATE) SCIOCCO FRANCESCO (CASTANESE)

NICOLI RICCARDO (G.S. VERTOVESE) HOXHA ALDO (MARIANO CALCIO)

SANTANGELI DAVIDE (SPERANZA AGRATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COMPAGNONE ANDREA (MARIANO CALCIO)