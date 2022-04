Eccellenza, trasferta bergamasca per il Sancolombano

Il Sancolombano gioca oggi la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Gara che era stata rimandata a causa dell'inasprirsi della situazione di emergenza sanitaria. Alle 2030, quindi, sarà impegnato nella trasfertacontro la Trevigliese, squadra che insegue un posto in zona play off.

Sicuramente sarà una gara che saprà regalare emozioni visto che anche gli azulgrana sono alla ricerca di tre punti fondamentali per la salvezza diretta e la permanenza nel campionato di Eccellenza. Sono ben quattro i punti che la separano dalla "possibile" zona bianca e naturalmente dovranno aprofittare anche delle altre sfide e scontri in programma per risalire la classifica. La scorsa domenica il Sancolombano è uscito sconfitto dalla partita con il Mapelli: spreca in avvio con Bertocchi e viene punito da Comelli poco dopo. Il gol spiana la strada ai bergamaschi che a ridosso del duplice fischio ne fanno altri due: con Vaglietti e Comelli per la doppietta personale. Nei minuti iniziali della ripresa Stroppa accorcia le distanze su assist di Nellar ma gli azulgrana non riescono a completare la rimonta.

Ecco le altre gare della giornata, da tenere d'occhio per "mangiare" qualche punto la sfida tra Lemine - Manara, Vertovese - Sant'Angelo e Mapello- Pontelambrese.

Cisanese-Zingonia Verdellino

Scanzorosciate-AlbinoGandino

Mapello-Pontelambrese

Castelleone-Speranza Agrate

Lemine Almenno-Luciano Manara

Luisiana-Offanenghese

Codogno-Mariano

Vertovese-Sant'Angelo