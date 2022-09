Eccellenza, Tritium a punteggio pieno dopo due giornate

Non poteva che partire nel migliore dei modi l'avventura in Eccellenza della formazione di Trezzo sull'Adda. Dopo i primi tre punti conquistati nella prima giornata, la formazione di Di Blasio ha affrontato nel big match più atteso dell'intera giornata la Brianza Olginatese, altra squadra retrocessa dalla Serie D. Nella trasferta di Olginate a trionfare sono i biancoazzurri che riescono a portarsi a casa tre punti incredibili grazie alla doppietta messa a segno da Vaglio.

Nei primi minuti di gioco il match stenta a decollare con le due squadre che per lo più si studiano, al 32′ la Brianza Olginatese si affaccia in avanti con Pizzini, ma la Tritium in contropiede riparte e trova la rete del vantaggio con Vaglio. La prima grande occasione della ripresa è della Tritium al 6′ quando Scalcinati in ripartenza allarga a destra su Vaglio che entra in area e calcia un preciso destro ad incrociare che esce di poco a lato. Raddoppio che arriva nei minuti finali di gara sempre con la doppietta dell'attaccante biancoazzurro.



Mercoledì la Tritium sarà in campo per una gara importante: alle 20:30 a Brembate sfiderà la Soresinese nella gara decisiva per superare il turno in Coppa Italia.



Ecco la classifica del giorone B:



Tritium 6

Juvenes Pradalunghese 6

Lemine Almenno 4

Forza e Costanza 4

Mapello 4 2

San Pellegrino 4

Leon 4

Alta Brianza 3

Cisanese 3 2

Club Milanese 3

Scanzorosciate 3

Albinogandino 1

Zingonia Verdellino 1

Brianza Olginatese 1

Valcalepio 1

Trevigliese 1

Luciano Manara 0

Vertovese 0