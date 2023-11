Sosta Nazionale, ma l'emergenza infortuni segna il Milan: 16 out in 3 mesi

Il campionato si ferma per la sosta nazionali ma le polemiche non si spengono neanche per un attimo, soprattutto in casa Milan.

Dopo tutti i tifosi, anche la dirigenza e lo staff hanno cominciato a riflettere sulla quantità di infortuni subiti dai rossoneri in questa stagione e non solo.

I numeri sono davvero allarmanti, tanto che sono 16 i giocatori che hanno avuto almeno un problema fisico in soli tre mesi di partite di Serie A e Champions League:

Maignan, Sportiello, Calabria, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Theo Hernandez, Bartesaghi, Krunic, Loftus-Cheek, Leao, Okafor, Pulisic, Chukwueze, Jovic.

Facendo un rapido calcolo, sono soltanto 10 coloro che non hanno avuto infortuni:

Mirante, Thiaw, Tomori, Florenzi, Pobega, Musah, Reijnders, Adli, Romero Giroud.

Numeri impressionanti, difficili da digerire, che obbligano il Milan a un cambio di rotta fin dai prossimi giorni.