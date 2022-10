Antonio Erario nuovo direttore generale di Club Milano

Continua a crescere la grande famiglia del Club: oggi, nella conferenza stampa che si è svolta al Pero Sporting Club, il presidente Guido Marrone ha annunciato l’ingresso nel CDA di Antonio Erario con la qualifica di direttore generale. Un acquisto importante per dare continuità al lavoro che la società sta svolgendo per offrire un servizio di qualità sempre più alta ai propri tesserati e che sta producendo importanti risultati.

“La felicità è vera quando è condivisa”, le parole di Marrone. “L’importanza del progetto del Club Milano è ben descritta dai numeri: tre centri sportivi a Pero, Corsico e Milano Carassai, 700 atleti che indossano le nostre divise rappresentandole nella maniera migliore, con rispetto ed educazione. Per crescere ulteriormente oggi la società si arricchisce di un ulteriore elemento a cui sono particolarmente legato perché ne ho testato la competenza e la grandissima intelligenza”.

La conferenza è stata l’occasione anche per presentare un nuovo partner, Beyfin, tra i più importanti in Italia nella distribuzione del GPL, presente in sala insieme ad altri Main Sponsor come Vista Vision, Imoon e Geotecnica. “Devo ringraziare di cuore i nostri sponsor perché in un momento difficile come questo è grazie a loro se quest’anno siamo riusciti a non gravare ulteriormente sulle famiglie dei ragazzi del nostro settore giovanile. È anche in virtù della loro generosità se il progetto del Club può continuare a crescere”.

Le partnership saranno uno dei temi di cui dovrà occuparsi il nuovo dg Erario: “Stiamo facendo un percorso tortuoso che si basa su investimenti privati, fondamentali per dare continuità all’attività sportiva. Vogliamo creare coi nostri partner un legame a 360 gradi e per questo stiamo studiando iniziative per coinvolgerli sempre di più”.

Un progetto che si fonda sui giovani e non è un caso se l’anno scorso è stato vinto il Premio Giovani per l’Eccellenza. Anche quest’anno siamo la squadra con l’età media più bassa di tutto il girone ma i risultati stanno premiando i ragazzi allenati da Giuseppe Scavo: “Ho sposato questo progetto perché non è facile trovare realtà così strutturate nei dilettanti. Magari in alcune situazioni peccheremo di inesperienza ma alla fine contano i risultati. Sono molto contento di essere in questa società”.

Domenica 16 ottobre è stata inaugurata una prima iniziativa per coinvolgere ulteriormente il settore giovanile e legarlo sempre di più alla prima squadra: alcuni bambini del 2015 sono scesi in campo mano nella mano coi giocatori e la terna arbitrale, vivendo così una domenica da protagonisti trasferendosi poi in tribuna per tifare la squadra. Un evento promosso anche dai giocatori, come testimoniano le parole del capitano Andrea Monzani: “Ci ha fatto enormemente piacere e ci ha dato carica, sentire il loro tifo in tribuna è stato bello. Quando facevo parte del settore giovanile avrei voluto vivere giornate così e spero che ci saranno altre occasioni per coinvolgere i bambini”.

(Comunicato stampa Club Milano)