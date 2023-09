Esordio casalingo amarissimo per la Giana Erminio: L.R. Vicenza fa pokerissimo

Alla 2ª di campionato, amarissimo esordio in casa in questo campionato Serie C 2023/24, dove la corazzata Vicenza fa la voce grossa e batte la Giana con un perentorio 1-5.



Mister Chiappella schiera Pirola tra i pali e conferma Previtali, Ferrante e Minotti in difesa; a centrocampo Ballabio, Marotta e Pinto, con Franzoni sulla fascia destra e Groppelli sulla sinistra; in attacco Fall e Barzotti. Si parte e al 5’ gol a freddo del Vicenza con Rossi, che riceve palla dalla destra e al volo scaraventa all’angolino, dove Pirola, seppur in volo, non ci arriva.



Al 9’ punizione per la Giana sulla trequarti di destra: Pinto calcia in area, un difensore ospite di testa innalza a campanile e Confente svetta su tutti a bloccare tra le mani. Al 12’ raddoppio del Vicenza con Rolando, che ruba palla a Marotta sulla trequarti e si invola verso la porta sino ad arrivare a tu per tu con Pirola e insaccando.



Al 15’ Giana vicinissima al gol: Fall riceve palla da Marotta ed entra in area, viene fermato da tre difensori ospiti; per l’arbitro è tutto regolare, la palla passa a Marotta che conclude a fil di palo, ma Costa salva sulla linea, deviando in angolo. Al 30’ punizione per la Giana dal vertice sinistro dell’area: Fall calcia sulla barriera.



Al 32’ tris del Vicenza: cross dalla sinistra di Costa, Greco prova la rovesciata ma non aggancia il pallone, che però viene intercettato da Ferrari, che di sinistro gira in rete.



Al 36’ Giana in avanti con Franzoni che con un traversone fa arrivare la palla in area, respinta dalla difesa e riagganciata da Barzotti, che schiaccia di testa verso la rete, ma Confente in tuffo blocca tra le mani.



Al 41’ ancora Confente assoluto protagonista: Ballabio dalla sinistra mette in mezzo, Franzoni appoggia a Barzotti che di testa, da distanza ravvicinata, gira verso la rete, ma il portiere ospite spicca il volo e con una mano riesce ad allontanare. Al 42’ contropiede del Vicenza con Rolfini, che dal limite va alla conclusione sul secondo palo, fuori non di molto.



Nessun cambio al rientro in capo dopo l’intervallo. Si ricomincia e al 9’ il Vicenza guadagna un calcio di punizione centrale dai 30 metri: Rolando prova il tiro teso direttamente in porta, ma è centrale e Pirola non si lascia sorprendere.



Al 14’ primi cambi della gara: per la Giana T. Fumagalli entra al posto di Ballabio e Messaggi al posto di Barzotti, mentre al 15’ Cavion rileva Ronaldo e Pellegrini rileva Rolfini tra le fila del Vicenza.



Al 16’ Confente superstar sulla conclusione al volo di Pinto, che aggancia il cross di Messaggi e conclude sotto la traversa, dove il portiere biancorosso va a volare mettendoci una mano e deviando in angolo



angolo. Al 18’ annullato un gol al Vicenza per fuorigioco di Ferrari. Al 22’ Messaggi con un traversone serve Fall sulla sinistra, l’attaccante prova a rientrare sul primo palo, ma Confente si butta e gli sradica il pallone dai piedi.



Al 24’ fuori Ferrari per Della Morte per il Vicenza. Al 25’ quarto gol del Vicenza proprio con il neoentrato Della Morte, che approfitta di un’incomprensione tra Previtali e Pirola in un retropassaggio di testa e segna a porta vuota. Subito dopo viene espulso mister Chiappella, per proteste. Al 27’ la Giana sostituisce Fall con Verde e Marotta con Lamesta.



Al 30’ ancora un doppio cambio per gli ospiti: Proia per Rossi e Tronchin per Greco. Al 31’ Confente travolge Franzoni in area ed è rigore per la Giana: dal dischetto Fumagalli mette in rete. Al 35’ Fumagalli vicino al raddoppio con un tiro a giro dai 25 metri che si spegne poco al di là del secondo palo. Al 37’ gol annullato a Fumagalli per fuorigioco.



Al 38’ Cavion con un diagonale dalla destra conclude di pochissimo oltre il secondo palo. Al 48’ fallo di Minotti su Pellegrini, per l’arbitro è rigore: lo stesso Pellegrini si incarica del tiro dal dischetto e non sbaglia, portando a cinque i gol per i biancorossi.



(Comunicato Giana Erminio)



GIANA ERMINIO-L.R. VICENZA 1-5



Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Previtali, Ferrante, Minotti, Marotta (Lamesta 27’ st), Franzoni, Ballabio (Fumagalli T. 14’ st), Pinto, Groppelli, Barzotti (Messaggi 14’ st), Fall (Verde 27’ st). A disp: Magni, Fumagalli G., Perna, Francolini, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella



L. R. Vicenza (3-5-2): Confente, Ierardi, Golemic, Laezza, De Col, Ronaldo (Cavion 15’ st), Rossi (Proia 30’ st), Greco (Tronchin 30’ st), Costa, Rolfini (Pellegrini 15’ st), Ferrari (Della Morte 24’ st). A disp: Massolo, Siviero, De Maio, Scarsella, Jimenez, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon. Allenatore: Aimo Diana



Direttore di gara: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Fabio Catani di Fermo e Davide Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale: Gerardo Garofalo di Torre del Greco



Marcatori: Rossi (V) 5’ pt, Rolando (V) 12’ pt, Ferrari (V) 32’ pt, Della Morte (V) 25’ st, Fumagalli rig. (G) 31’ st, Pellegrini rig. (V) 48’ st



Recupero: 2’ pt, 5’ st



Angoli: 2-1



Ammoniti: Ferrante 8’ st, Ferrari 13’ st, Groppelli 19’ st, Confente 31’ st, Minotti 48’ st





: Andrea Chiappella (allenatore Giana) 26’ st