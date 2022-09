L'esordio in Serie D è amaro per la Castanese: la Fezzanese vince 1 a 0

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura della Castanese in Serie D, infatti, nella prima giornata di campionato i lombardi escono sconfitti 1 a 0 contro la Fezzanese.

I neroverdi sfiorano il vantaggio moltissime volte, in particolar modo con Milani e Gatti, con il primo che prende anche una traversa nel primo tempo.

A decidere il match è il subentrato Tivegna, bravissimo a smarcarsi su un tocco di Gabrielli e battere l’estremo difensore avversario.

Il commento della Castanese sui propri social:

“1a0 / Non era questo l’esordio che avevamo immaginato. Più amaro di così non si poteva. Non tanto per la sconfitta, piuttosto per come è arrivata. Ma la serie D è questa e non perdona.

Quando fai la prestazione, quando sprechi quattro (approssimando per difetto) occasioni nette, quando hai la smania di vincere a tutti costi invece che tirare i remi in barca… Poi succede che al primo tiro prendi goal e la partita finisce così. Difficile raddrizzarla. C’è da essere contenti per come stiamo lavorando ed è merito di tutti, però lasciare in Liguria 3 punti in questa maniera fa male; non ce lo possiamo permettere! Tutta esperienza, ci servirà da lezione.”