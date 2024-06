Euro 2024 e Copa América: chi sono tutti i convocati del Milan?

Il campionato è finito ma i giocatori, in realtà, non hanno ancora avuto tempo di fermarsi e non lo potranno fare molto a breve.

Infatti, quest’estate, i calciatori devono unirsi alle proprie nazionali, in vista degli impegni per l’Europeo 2024 e per la prossima Copa América.

Ma quali sono tutti i milanisti coinvolti? Ecco l’elenco completo:

UEFA EURO 2024

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Austria-Francia: lunedì 17 giugno ore 21.00, Düsseldorf - Gruppo D

Olanda-Francia: venerdì 21 giugno ore 21.00, Lipsia - Gruppo D

Francia-Polonia: martedì 25 giugno ore 18.00, Dortmund - Gruppo D

Simon Kjær (Danimarca)

Slovenia-Danimarca: domenica 16 giugno ore 18.00, Stoccarda - Gruppo C

Danimarca-Inghilterra: giovedì 20 giugno ore 18.00, Francoforte - Gruppo C

Danimarca-Serbia: martedì 25 giugno ore 21.00, Monaco di Baviera - Gruppo C

Tijjani Reijnders (Olanda)

Polonia-Olanda: domenica 16 giugno ore 15.00, Amburgo - Gruppo D

Olanda-Francia: venerdì 21 giugno ore 21.00, Lipsia - Gruppo D

Olanda-Austria: martedì 25 giugno ore 18.00, Berlino - Gruppo D

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Repubblica Ceca: martedì 18 giugno ore 21.00, Lipsia - Gruppo F

Turchia-Portogallo: sabato 22 giugno ore 18.00, Dortmund - Gruppo F

Georgia-Portogallo: mercoledì 26 giugno ore 21.00, Gelsenkirchen - Gruppo F

Luka Jović (Serbia)

Serbia-Inghilterra: domenica 16 giugno ore 21.00, Gelsenkirchen - Gruppo C

Slovenia-Serbia: giovedì 20 giugno ore 15.00, Monaco di Baviera - Gruppo C

Danimarca-Serbia: martedì 25 giugno ore 21.00, Monaco di Baviera - Gruppo C

Noah Okafor (Svizzera)

Ungheria-Svizzera: sabato 15 giugno ore 15.00, Colonia - Gruppo A

Scozia-Svizzera: mercoledì 19 giugno ore 21.00, Colonia - Gruppo A

Svizzera-Germania: domenica 23 giugno ore 21.00, Francoforte - Gruppo A

COPA AMÉRICA

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti) - gli appuntamenti sono indicati con fuso orario italiano