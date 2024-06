Euro 2024 | Italia-Albania: dove vederla in diretta tv e le probabili formazioni

L’Italia sta per esordire ad Euro 2024 a Dortmund contro l'Albania, cercando di difendere il titolo vinto a Wembley tre anni fa.

Gli azzurri arrivano al match con qualche defezione, infatti, Fagioli e Barella non saranno della partita, a causa di alcuni acciacchi avuti negli scorsi giorni. Spazio a Jorginho e Cristante, che dovranno riuscire a garantire equilibrio alla squadra.

Le probabili formazioni:

Probabile formazione Italia (3-4-2-1): Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco, Pellegrini, Chiesa, Scamacca. Ct. Spalletti.

Probabile formazione Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Bajrami, Ramadani, Asllani, Asani, Broja, Hoxha. Ct. Sylvinho.

Dove vedere Italia-Albania in Tv?

La partita tra Italia e Albania verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno alle ore 21 e su Sky nei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Dove vedere Italia-Albania in streaming?

Per vedere la partita in streaming, la Rai permetterà di vedere la partita sul proprio servizio Rai Play, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky.