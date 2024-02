Europa League | Le probabili formazioni di Milan-Rennes

Dopo tanta attesa è arrivato il momento dell’esordio del Milan in Europa League. I rossoneri, dopo la buona vittoria contro il Napoli in campionato, trovano sulla loro strada il Rennes.

Dubbio a centrocampo per Pioli, con Musah in leggero vantaggio su Bennacer e Adli. In difesa dovrebbe recuperare Kjaer, che dovrebbe fare ancora coppia con Gabbia, in attesa del ritorno di Thiaw, che dopo tre mesi torna in panchina.

Le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphane