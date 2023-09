Un gol dell'ex Milan, Alberto Paloschi, rovina la festa al Club Milano: con il Desenzano finisce 1 a 1

Squadra in casa

Squadra in casa Club Milano

Nella sua ultima sfida contro il Desenzano, il Club Milano non riesce ad andare oltre al pareggio. La partita è terminata con il risultato di 1 a 1 ed è stata caratterizzata da momenti emozionanti e azioni spettacolari da parte di entrambe le squadre.

L’incontro viene sbloccato da Mauro Scaglione, che al 17 minuto, porta i biancorossi in vantaggio con una potente conclusione a mezz'altezza con il sinistro che supera il portiere avversario.

La vera sorpresa arriva con l'ingresso dell’ex Milan Alberto Paloschi, che fa il suo esordio in Serie D e incredibilmente, ci mette meno di due minuti per segnare il gol del pareggio con una magistrale conclusione di destro che s’infila nell'angolo, lasciando senza speranze Stucchi.

Un punto che può essere considerato in modo positivo dal Club Milano, nonostante i rimpianti per le occasioni mancate. La compagine milanese può legittimamente essere soddisfatta per lo spirito, l'interpretazione e la capacità dimostrati nell'adattarsi alla categoria.

CLUB MILANO-DESENZANO 1-1

RETI: 11’ Scaglione (C), 26’ st Paloschi (D).

CLUB MILANO: Stucchi; Rigo, Scaglione, Di Pentima (46’ st Natale); Panzani (24′ st Cominetti), Cuoco, Greco, Costa (37’ st Dioh Mouna), Ruiz; Rankovic (46’ st Veroni), Dioh Ekwalla (38’ st Grechi).

A disp. Monzani, Giacalone, Mazzitelli, Cominetti, Fall. All. Scavo.

DESENZANO: Edo; Armati (29’ st Niccolai), Pirola, Bakayoko; Alborghetti, Guarneri, Graziano (43’ st Forlani), Ferrari (1’ st Floriano), Lorini; Spaviero (23’ st Paloschi), Rosso (18’ st Bianchetti).

A disp. Tommasi, Zucchini, Mor, Donarini, Paloschi. All. Tacchinardi.

ARBITRO: Jusufoski Sezione di Mestre.

ASSISTENTI: Sadikaj Sezione di Mestre e Cozza Sezione di Paola.

AMMONITI: Floriano, Bakayoko (D), Rigo (C).