Fabio Capello dice la sua sul Milan Campione d'Italia: "Giocatori del Milan incedibili? Non saprei"

La stagione del Milan ha regalato tante emozioni e tante vittorie culminate con la vittoria dello scudetto che mancava ormai da 11 anni.

L’ex allenatore Fabio Capello, in un’intervista a Tuttosport ha detto la sua sui rossoneri e sul suo allenatore:

"Giocatori del Milan incedibili? Non saprei. Maignan ha fatto la differenza in tante partite. Leao e Theo sono cresciuti esponenzialmente. Ma la cosa più importante che si è vista quest'anno è lo spirito di squadra creato da Pioli. Questo non si compra".