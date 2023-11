Derby d'Italia Femminile | Dove vedere in diretta tv Juventus-Inter

Con la pausa nazionali in questo weekend non mancheranno sicuramente i big match, come dimostra il Derby d’Italia tra Juventus e Inter Women.

La gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A sarà domenica 19 novembre alle ore 16 allo stadio “Pozzo-La Marmora" di Biella.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e Rai Play, oltre che in diretta tv su Rai 2.

Tutto esaurito al Pozzo - La Marmora

Il match dovrebbe essere seguito da più di 1400 persone: un’affluenza da record per una delle partite più importante del campionato femminile. I biglietti per assistere all’evento allo stadio “Pozzo - La Marmora” di Biella, sono stati venduti in poche ore.