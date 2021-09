Femminile, Empoli Ladies-Inter 1-4: le neroazzurre calano il poker al Castellani

Per le ragazze di Rita Guarino è la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Napoli e Lazio si aggiunge anche quello con l'Empoli di Ulderici che le fa rimanere in vetta alla classifica

Finisce 1-4 la sfida tra l'Empoli Ladies e l'Inter Women allo stadio Castellani, le ragazze di Rita Guarino conquistano così la terza vittoria consecutiva in campionato calando un bel poker e stabilendosi nella zona calda della classifica insieme a Milan, Juve, Roma e Sassuolo. A comporre il poker nerazzurro sono state le reti di Pandini, Karchouni (su rigore), Marinelli e Bonetti, mentre per il gol della bandiera dell'Empoli, Bardin al 62', entrata poco prima in campo. Partita fin da subito dominata dalle neroazzurre che a fine del primo tempo si trovano in vantaggio di tre reti, Tatiana Bonetti mette a segno il quarto gol subito dopo l'inizio della ripresa allargando ancora di più le distanze con le avversarie. Ottima prestazione per le ragazze di Rita Guarino che danno prova di crescita ad ogni partita. Prossima sfida attesa quella con la Roma di Alessandro Spugna.