Serie A Femminile | Highlights e sintesi di Como Women-Milan

Nel secondo anticipo della quarta giornata di Serie A Femminile, Como Women e Milan hanno combattuto in una partita equilibrata che si è conclusa con un pareggio 0-0. Il match è stato caratterizzato da poche emozioni, con le rossonere che hanno avuto le occasioni migliori, tra cui una traversa colpita su punizione da Mascarello nel primo tempo.

Le rossonere hanno dimostrato un gioco solido, e la loro difesa è stata impeccabile, come dimostra l’ennesimo clean sheet per il Milan nelle partite esterne.

Ora l'attenzione si sposta verso il prossimo appuntamento, in programma domenica 22 ottobre al PUMA House of Football, dove il Milan affronterà il Pomigliano, cercando di ottenere i tre punti per continuare a scalare la classifica.

