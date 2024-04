Serie A Femminile | Tutte le info per acquistare i biglietti di Milan-Napoli

“Due vittorie con quattro reti a partita nelle prime due partite della Poule, e tanta viglia di dare continuità. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Prima Squadra femminile del Milan, che al PUMA House of Football ospita il Napoli. Si gioca domenica 14 aprile alle 15.00, per continuare una striscia positiva di quattro vittorie

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Napoli al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-NAPOLI

DOMENICA 14 APRILE ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€ - CLICCA QUI

(Comunicato Milan)