Serie A Femminile | Dopo Inter-Juventus, parla mister Guarino: "Partita decisa da episodi"

Nella seconda gara della Poule Scudetto è arrivato l’esordio dell’Inter Women contro la Juventus e purtroppo con lui, la prima sconfitta.

Al termine della partita, finita con il risultato di 1 a 3, è intervenuta ai microfoni di Inter TV e La7 mister Guarino:

“In una partita come oggi non ci sta la sconfitta: siamo amareggiate perché il risultato non ci piace e non rispecchia come abbiamo giocato e interpretato questa partita, che è stata decisa da alcuni episodi. Soprattutto nella ripresa abbiamo controllato il palleggio: nel primo tempo la Juventus ci ha concesso parecchi spazi, ma non siamo state brave in alcune scelte in fase di rifinitura.

Su questo dobbiamo insistere e lavorare molto per essere più efficaci. Per il resto abbiamo sicuramente tenuto un atteggiamento aggressivo, cercando sempre di riconquistare il pallone per tenere alta la squadra, e nonostante questo abbiamo rischiato veramente poco. ”