Calcio Femminile | Il Derby d'Italia è della Juventus, Inter KO

Nell’undicesima giornata del campionato Femminile di Serie A, la Juventus Women batte 2-0 l'Inter dell'ex Rita Guarino, che rimane ferma al terzo posto.

Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare il match per le bianconere ci pensa Bonansea al 50’, che dopo uno splendido dribbling batte il portiere avversario con un bellissimo diagonale che s’infila all’angolino. 70° gol in bianconero per l’attaccante.

Passano solo due minuti e le ospiti raddoppiano con Caruso, bravissima a sfruttare un rimpallo favorevole dopo uno spunto di Beerensteyn sul vertice sinistro dell'area.