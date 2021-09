Femminile, Lazio-Milan 1-8: Inarrestabili le rossonere di Ganz, goleada a Formello

Il Milan Femminile del tecnico Murizio Ganz stravince in casa della Lazio Woman a Formello per 8-1, imponendosi in campo con quattro gol per tempo grazie alla doppietta di Lindsey Thomas, al poker di Valentina Giacinti e le reti di Veronica Boquete e Serena Cortesi (al suo primo gol in campionato con il Milan Femminile). Le biancocelesti erano reduci da due sconfitte, mentre le rossonere da due importanti vittorie (la prima con l'Hellas Verona e la seconda contro la Sampdoria). L'inarrestabile furia rossonera ha colpito ancora e dopo il poker calato contro l'Hellas Verona e l'1-0 contro la Samp, si aggiunge anche la goleada a Formello che lancia un importante segnale alla Juventus Woman e a tutte le altre avversarie. Per la Lazio Woman, appena promossa in massima serie, si aggiunge un'altra sconfitta su cui la squadra guidata da Carolina Morace, ex tecnico rossonero, dovrà lavorare. Per le furie rossonere invece il possimo banco di prova è il Sassuolo di Gianpiero Piovani.