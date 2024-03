Serie A Femminile | Video Gol Fiorentina-Inter 0-3

Nella seconda giornata della Poule Scudetto, l’Inter ottiene una grandissima vittoria al Viola Park contro la Fiorentina.

Da sottolineare come prima dell’inizio della gara sia andato in scena un momento molto emozionate in ricordo di Joe Barone.

Tornando alla partita, le nerazzurre riescono a sbloccare il match dopo appena 9 minuti con Serturini, per poi raddoppiare con Magull e chiudere i conti con Bonfantini.

Gli highlights del match: