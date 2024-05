Serie A Femminile | Video Gol Inter-Sassuolo 2-4, highlights e sintesi

Ultima partita della stagione per l’Inter Women, che purtroppo non finisce nel migliore dei modi, con le nerazzurre che cadono in casa contro il Sassuolo con il risultato di 2 a 4.

Le neroverdi spingono fin da subito e vanno avanti con una Clelland in giornata di grazia, che segna una magnifica tripletta. A chiudere i giochi ci pensa Prugna, prima che Bugeja con un bellissimo destro e Polli di testa entrino nel tabellino dei marcatori.

Gli highlights del match:

INTER-SASSUOLO 2-4: IL TABELLINO

GOL: 5' Prugna (S), 20', 45'+6' (rig.) e 57 Clelland (S), 68' Bugeja (I), 69' Polli (I). INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thogersen, 3 Bowen, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 24 Milinkovic (27 Csiszar 36'), 4 Pedersen (20 Simonetti 37'), 23 Magull; 11 Bonfantini, 9 Polli (78' Jelcic 99), 7 Bugeja (18 Pandini 78').

A disposizione: 12 Piazza, 8 Pavan, 10 Bonetti, 13 Merlo, 55 Tomter. Coach: Rita Guarino

SASSUOLO (4-3-1-2): 16 Durand; 20 Orsi, 85 Filangeri, 4 Gram, 2 Philtjens; 8 Pondini, 5 Passeri, 17 Prugna; 99 Kullashi (27 Monterubbiano 59'); 26 Clelland (9 Sabatino 59'), 11 Beccari.

A disposizione: 1 Lonni, 6 Jane, 7 Santoro, 29 Mihelic, 32 Kresche, 78 Simon, 91 Zamanian. Coach: Gianpiero Piovani Ammonite: Simonetti (I), Orsi (S). Arbitro: Francesco D'Eusanio Assistenti: Simone Pistarelli, Nicola Di Meo IV ufficiale: Fabio Rinaldi